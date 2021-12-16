2021/12/16 | 22:30 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجل ترامب مازحا: لم نكن أذكياء بما فيه الكفاية للتواطؤ مع روسيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/16 | 22:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجل ترامب مازحا: لم نكن أذكياء بما فيه الكفاية للتواطؤ مع روسيا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجل ترامب مازحا: لم نكن أذكياء بما فيه الكفاية للتواطؤ مع روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).