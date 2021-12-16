تأجيل أربع مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز

2021/12/16 | 22:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قرّرت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم اليوم الخميس تأجيل أربع مباريات جديدة في الدوري الممتاز بسبب تبعات فيروس كورونا.واتخذت الرابطة قراراها بتأجيل مباريات ساوثهامبتون أمام برينتفورد، وواتفورد أمام كريستال بالاس، ووست هام ضد نوريتش، وإيفرتون ضد ليستر سيتي.وتأتي هذه التأجيلات بعد الإعلان عن تأجيل مباراة ليستر سيتي وضيفه توتنهام التي كانت مقررة اليوم، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف أصحاب الأرض.وكان ليستر قد تقدم بطلب لإلغاء المواجهة التي تجمعه بالسبيرز بعد ثبوت إصابة عدد من اللاعبين والعاملين في النادي.وتم إغلاق المقر التدريبي الخاص بفريق ليستر ستي./انتهى9

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