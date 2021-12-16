في بيان مشترك.. الكاميرون والكاف يتمسكان بإقامة أمم أفريقيا بموعدها

2021/12/16 | 22:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اصدرت دولة الكاميرون، بيانًا مشتركًا مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، لتأكيد إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية، في الفترة بين 9 كانون الثاني إلى 6 شباط المقبلين.وأبرم الكاف، اتفاقًا رسميًا مع الكاميرون، يؤكد إقامة البطولة في موعدها مع إعلان البروتوكول الطبي الخاص بالبطولة القارية.وقررت اللجنة المنظمة للبطولة القارية، عدم دخول أي مشجع للمباريات إلا في حالة الحصول على لقاح كورونا مكتمل الجرعة، مع تقديم فحص بي سي آر قبل المباراة بـ 72 ساعة، أو فحص أجسام مضادة قبلها بـ 24 ساعة.وأكدت اللجنة المنظمة أن السلطات الكاميرونية ستسهل الحصول على اللقاحات وإجراء الفحوصات قرب الملاعب بمعرفة معمل معتمد دوليًا.وعقد وزير الصحة الكاميروني، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، مع فيرون أومبا سكرتير الاتحاد الأفريقي، للرد على أنباء إلغاء أو تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية./انتهى9

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