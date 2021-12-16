2021/12/16 | 22:31 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخفاجي يترأس الاجتماعات التحضيرية للدورة 36 لمنظمة الاغذية والزراعة الدولية FAO هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/16 | 22:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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