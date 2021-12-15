التجمع العلماني العراقي يوجه تهنئة الى امتداد والجيل الجديد

2021/12/16 | 22:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه التجمع العلماني العراقي، الخميس، تهنئة الى حزب امتداد وحركة الجيل الجديد بمناسبة الاعلان عن تحالفهما.

وذكرت الهيئة التحضيرية للتجمع العلماني العراقي في تدوينة، اليوم (16 كانون الاول 2021)، انه "بمناسبة اعلان حزب امتداد وحركة الجيل الجديد عن تحالفهما، يتقدم التجمع العلماني العراقي بتهنئة اميني الحزبين الدكتور علاء الركابي والسيد شاسوار عبدالواحد بأصدق التهاني، متمنين لهما الموفقية والنجاح في المساهمة بعملية التغير الشاملة للعملية السياسية، نحو تحقيق ما خرجت اليه ثورة تشرين وبما يتطلع اليه الشعب العراقي والتحول بالعراق الى دول ديمقراطية حديثة قائمة على اساس مبدأ المواطنة، ووضع حد للطائفية السياسية والمناطقية وتسييس الدين والفساد المالي والاداري، وتعزيز مبادىء السيادة الوطنية الكاملة بإنهاء مظاهر العسكرة غير القانونية والتبعية لدول اجنبية.

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