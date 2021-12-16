2021/12/16 | 22:34 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة واسعة تستهدف "كلاباً مسعورة" في ديالى: "لا تنفك تهاجم الأطفال" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/16 | 22:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة واسعة تستهدف "كلاباً مسعورة" في ديالى: "لا تنفك تهاجم الأطفال") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة واسعة تستهدف "كلاباً مسعورة" في ديالى: "لا تنفك تهاجم الأطفال") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).