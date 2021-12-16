ملكة بريطانيا تلغي حفل عشاء ما قبل عيد الميلاد للعائلة.. هل للأمر علاقة بصحتها؟

2021/12/16 | 22:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر ملكي إن قرار ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بإلغاء عشاء العائلة التقليدي ما قبل عيد الميلاد كان خطوة احتياطية، مشيرًا إلى أن ذلك بدا وكأنه الشيء الصحيح للقيام به، وأن العشاء "كان سيعرّض ترتيبات العديد من الأشخاص في عيد الميلاد إلى الخطر".

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