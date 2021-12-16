السيد الصدر: نهوض البلد وتطوره يعتمد على استيراد تجارب البناء والإعمار

2021/12/16 | 22:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أن نهوض البلد وتطوره يعتمد على استيراد تجارب البناء والإعمار.وفي ما يلي نص البيان:

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