الناتو يعتزم تقليص ميزانيته العسكرية وزيادة المدنية

2021/12/16 | 22:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن حلف الناتو نيته تقليص الميزانية العسكرية للعام 2022 بنسبة 3% مقارنة بميزانية 2021 وزيادة الميزانية المدنية للحلف بحوالي 9%.وقال الحلف في بيان له، يوم الخميس، أنه تم الاتفاق […]

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