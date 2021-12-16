بعد تسجيله هدف الفوز للجزائر بمرمى منتخب قطر ... نادي قطر يعلن رسمياً فسخ عقد لاعبه الجزائري بلايلي

2021/12/16 | 23:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعلن نادي قطر رسمياً اليوم الخميس عن فسخ عقد لاعبه الجزائري يوسف بلايلي بالتراضي بعد يوم واحد من تسجيله هدف الفوز لمنتخب الجزائر في مرمى نظيره القطري.وأكّد بلايلي في تصريح صحفي أن وجهته المقبلة ستكون نحو أوروبا.وتألق بلايلي بشكل كبير مع المنتخب الجزائري في بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١ وساهم بقيادته إلى المباراة النهائية التي سيواجه فيها "الخضر" المنتخب التونسي يوم السبت المقبل على استاد البيت المونديالي./انتهى9

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