توضيح جديد من المرور حول منع سيارات الحمل من دخول بغداد قبل الخامسة مساءً

2021/12/16 | 23:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أوضحت مديرية المرور العامة، الخميس، تفاصيل القرار المتعلق بمنع دخول مركبات الحمل إلى العاصمة بغداد قبل الساعة الخامسة مساءً.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال مدير الدائرة القانونية، في مديرية المرور العامة، العميد محمد عبدالكريم في تصريح للقناة الرسمية، تابعه "ناس"، (16 كانون الأول 2021): إن "هذا القرار كان معمولاً به في العاصمة بغداد سابقاً بسبب الزخم المروري، وحالياً تم التأكيد عليه من قبل مدير المرور العامة".

وحول قانونية هذا القرار أوضح العميد قائلاً: "لدينا بيانات تصدرها مديرية المرور العامة، وفي قانونها وضمن المادة 47، فإن البيانات التي يصدرها مدير المرور العامة تعتبر نافذة بعد نشرها في الإعلام".

وتابع، "وأصدرنا البيان رقم 2 بهذا الصدد ويعتبر هذا القرار نافذاً في الوقت الحاضر".

وفي وقت سابق، قال العميد محمد الزيدي مدير إعلام المرور العامة في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (14 كانون الأول 2021)، إن "المديرية اتخذت خطوات جادة لإنهاء الزحامات المرورية، منها توزيع الدوريات على التقاطعات والساحات لفك الاختناقات المرورية المستمرة في بداية الدوام ونهايته".

وأضاف، أن "هنالك خطة مع امانة بغداد لفتح الطرق المغلقة، حيث افتتح طريق مواز لوزارة الزراعة يخرج من وزارة الزراعة"، مؤكداً أن "هذه الخطط مستمرة بالتنفيذ بتوجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أمر بفتح الشوارع المغلقة ورفع الصبات".

وأشار إلى "وجود تنسيق مع امانة بغداد حول المجسرات، حيث من المؤمل انشاء من 5 الى 6 مجسرات"، لافتا الى أن "دخول عجلات الحمل الى العاصمة بعد الساعة 5 عصرا لكي لا يؤثر على حركة سير المرور، وتتم محاسبة المخالفين منهم، باستثناء السيارات التي فيها موافقات من عمليات بغداد لاستمرار المشاريع الحكومية التي تحتاج أن تدخل قبل الوقت المحدد".

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