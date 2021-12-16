كيف تؤثر التعديلات الضريبية في مصر على المواطنين والأجانب؟

2021/12/16 | 23:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب المصري تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تضمنت إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات بهدف مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين.

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