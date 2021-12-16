قائد يمني في شرطة نيويورك

2021/12/16 | 23:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولد في اليمن وهاجر إلى أميركا طفلا.قصة جميل الطاهري الذي أصبح "كابتن" في شرطة نيويورك.

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