بحاجة لتغيير الاتفاقية الأمنية.. كتلة سياسية: خروج الاميركان من العراق نهاية العام مستبعد- عاجل

2021/12/16 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، اليوم الخميس، ان خروج القوات الأميركية من العراق يتطلب تغيير الاتفاقية الأمنية، مستبعدا خروجها بنهاية العام الجاري.

وقال الخالدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مغادرة القوات الامريكية القواعد العسكرية التي تنتشر بها داخل العراق نهاية العام الجاري امر مستبعد".

وأضاف ان "تصريحات الحكومة حيال الامر ضبابية وليس هناك تسليط واضح عن مجريات مايحصل على ارض الواقع"، مشيرا الى ان "ما سيحدث هو اضافة عبارة غير قتالية الى مهمة وجود القوات الموجودة فعليا في العراق اي مجرد تغير حبر على ورق".

ولفت الى ان "خروج القوات الامريكية فعليا يتطلب مسارات واضحة تبدا من تقديم الحكومة مقترح لتغير الاتفاقية الامنية بين العراق وواشنطن الى مجلس النواب الذي عليه المصادقة عليها ومن ثم رفعها الى الحكومة اي اجراء تغيرات جوهرية في الاتفاقية الامنية المبرمة بين الطرفين وبخلاف ذلك خروج القوات الامريكية سيبقى حبر على الورق".

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