2021/12/16 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، تدمير مضافة دعم لوجستي متنقلة شمال بغداد.

وقال بيان للقيادة، تلقته (بغداد اليوم)، ان قوة قامت عملية بحث وتفتيش في منطقة الطابي شمال بغداد بساتين (البو شلال) تمكنت خلالها من العثور على مضافة دعم لوجستي مركزية متنقلة".

واضاف، أن "دقة المعلومة الاستخبارية هي عنصر أساس مكن قواتنا من الوصول إلى هذه المضافة، وهذه هي المضافة الثانية التي تم تدميرها خلال العشرة أيام الماضية".

واكد البيان ، ان "القوات ماضية قدماً بتطهير المناطق من العصابات الإجرامية ولتفويت الفرصة عليهم ومنعهم من تنفيذ نواياهم الخبيثة التي يرومون بها إلحاق الأذى بأبناء شعبنا الكريم وتدمير بناه التحتية.

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