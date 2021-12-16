العثور على وكر للإرهابيين يستخدم للدعم اللوجستي المتنقل شمال بغداد

2021/12/16 | 23:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ عثرت القوات الأمنية على وكر للإرهابيين يستخدم للدعم اللوجستي المتنقل شمال بغداد.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد انه اثر معلومات استخبارية نفذت قوة امنية عملية بحث وتفتيش في منطقة الطابي شمال بغداد بساتين (البو شلال) وتمكنت خلالها من العثور على وكر للإرهابيين يستخدم للدعم اللوجستي المتنقل.واوضحت أن دقة المعلومة الاستخبارية هي عنصر أساس مكن قواتنا من الوصول إلى هذا الوكر وهو الوكر الثاني الذي تم تدميره خلال العشرة أيام الماضية./انتهى9

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