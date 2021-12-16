2021/12/16 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ريال مدريد الإسباني، الخميس، عن خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعد يوم واحد فقط من إعلانه إصابة ظهيره البرازيلي مارسيلو وصانع ألعابه الكرواتي لوكا مودريتش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يضرب نجوم ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يضرب نجوم ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).