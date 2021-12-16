الصدر: “الوطن لا يُبنى بدور المساج والبارات”

2021/12/16 | 23:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، إلى استنساخ التجربة المصرية، فيما يخص ملفي الخدمات والاعمار.

وأكد الصدر بأن “الوطن لا يبنى بالبوبجي أو الحفلات الراقصة أو دور المساج والبارات وما شاكل ذلك بل كل ذلك انهيار حقيقي للجميع ولو تدريجيا ليتفشى الوباء والايدز وتنحل العوائل وينفرط العقد كما يعبرون”.

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