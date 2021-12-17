القوات الأمنية تباشر باغلاق جسر الجمهورية بالكتل الكونكريتية

2021/12/17 | 00:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن مصدر امني ان القوات الامنية باشرت باغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد بالكتل الكونكريتية، تزامنا مع دعوات لانطلاق تظاهرة يوم غد الجمعة امام بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط للمطالبين بالغاء الانتخابات./انتهى9

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