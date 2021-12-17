مراجعات في فكر أوغسطين - مصعب قاسم عزاوي

2021/12/17 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في مركز دار الأكاديمية الثقافي في لندن.كان أوغسطينوس والذي عرف أيضاً باسمه اللاتيني المختصر أوغسطين فيلسوفاً مسيحياً عاش في خواتيم القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الميلادي بين العامين 354-430 م في مناطق تابعة للإمبراطورية الرومانية في روما في بلدة هيبو شمال إفريقيا (عنابة الحالية في الجز ......





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