2021/12/17 | 00:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Nc4Bp9S033c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماسآة النازحين.. اكثر من 6 اعوام ونازحو الانبار يسكنون العراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماسآة النازحين.. اكثر من 6 اعوام ونازحو الانبار يسكنون العراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).