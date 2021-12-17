مواقف ايجابية ازاء تحالف امتداد والجيل الجديد.. والديمقراطي الكوردستاني تراه غير مناسب

2021/12/17 | 00:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس تيار الحكمة و التجمع العلماني العراقي، الخميس، بإعلان حزب امتداد وحركة الجيل الجديد تحالفهما، فيما اكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على موقفه من عدم ذهاب اي طرف الى بغداد بصورة منفردة.

وكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في تغريدة على تويتر، اليوم (16 كانون الاول 2021)، انه "نبارك إنطلاقة (تحالف من أجل الشعب) المكون من حركتي إمتداد والجيل الجديد وعدد من القوى الفتية والمستقلين ككتلة معارضة برلمانية، ونرى أن تشكيل هذا التحالف خطوة إيجابية مهمة في العمل الديمقراطي، متمنين لهم النجاح في مهامهم التشريعية والرقابي لعمل الأجهزة التنفيذية خدمة للشعب ومصالحه".

كما وذكرت الهيئة التحضيرية للتجمع العلماني العراقي انه "بمناسبة اعلان حزب امتداد وحركة الجيل الجديد عن تحالفهما، يتقدم التجمع العلماني العراقي بتهنئة اميني الحزبين الدكتور علاء الركابي والسيد شاسوار عبدالواحد بأصدق التهاني، متمنين لهما الموفقية والنجاح في المساهمة بعملية التغير الشاملة للعملية السياسية، نحو تحقيق ما خرجت اليه ثورة تشرين وبما يتطلع اليه الشعب العراقي والتحول بالعراق الى دول ديمقراطية حديثة قائمة على اساس مبدأ المواطنة، ووضع حد للطائفية السياسية والمناطقية وتسييس الدين والفساد المالي والاداري، وتعزيز مبادىء السيادة الوطنية الكاملة بإنهاء مظاهر العسكرة غير القانونية والتبعية لدول اجنبية".

من جهته اكد القيادي في الحزب الديمقراطي فاضل بشارتي، ان حزبه يفضل عدم ذهاب اي طرف كوردي بصورة منفردة الى بغداد.

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