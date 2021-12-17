ورود بيضاء من أثينا - إغنية ألمانية مترجمة شعراً - بهجت عباس

2021/12/17 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بهجت_عباس ورودُ بيضاء من أثيناتأليف مانوس هاجيداكس - غـنّـتها المغنية اليونانية نانا مسكوريترجمة بهجت عباسالترجمة نثراًورودٌ بيضاءُ من أثيناتقول لك "عد فوراً"تقول لكَ وداعاً ورود بيضاء من أثينا**يستيقظ اليومُ، والشمسُ، تُشرق مرّة أخرى، والآن يعود الفراق أيضاً إليْـنا، نحن الاثنين.**أقلعتْ سفينـتُـك الآن مع الريح والأمواج.ولكنْ ثمّة تحي ......





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