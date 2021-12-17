حيثيات قرار الحمير عدم دخول الإسلام - سامي الذيب

2021/12/17 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_الذيب ذكرت في المقال السابق المعنون: لماذا الجن دخل الإسلام ولم تدخله الحمير؟https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740677قرار الحمير التالي:قام المؤتمر بمناقشة التقرير بالطول والعرض فأتخذت أمة الحمير قرارا بالإجماع التام لم يشذ عنه أحد.



وجاء القرار برفض دخول أمة الحمير في الإسلام وبقائها ......





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