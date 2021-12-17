تشيلسي يتعادل على ملعبه مع ايفرتون ويوسع الفارق مع مانشستر سيتي

2021/12/17 | 00:52 - المصدر: بغداد اليوم

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وسع البلوز مع المتصدر فارق الترتيب عندما تعثر فريق تشيلسي أمام ضيفه إيفرتون، في مباراة الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعادل معه (1-1) ليصبح الفارق ثلاث نقاط مع المتصدر بدل النقطة الواحد ليصبح رصيد البلوز 37 نقطة و السيتي برصيده 41 نقطة.وأصبح رصيد فريق العاصمة 37 نقطة، متواجداً في المركز الثالث، ورفع إيفرتون نقاطه إلى 19 نقطة، محتلاً المركز الرابع عشر.

استمر التعادل بدون أهداف حتى الدقيقة الـ 70، عندما وضع ماسون ماونت البلوز في المقدمة، بعد كرة على يسار الحارس ببراعة.وسجل المدافع الشاب جاراد برانثوايت، هدف التعادل للتفوفيز، بعد أن تمهدت أمامه الكرة على القائم الثاني، ليضعها في المرمى.وبالتالي يتعثر تشيلسي، ويهدر نقطتين ثمينتين، رغم الأفضلية الكبيرة له خلال مجريات هذا اللقاء.

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