أبل تطلق خدمة جديدة تمكّن المستخدمين من مشاهدة محتوى ديزني بلس

2021/12/17 | 00:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت شركة أبل الأمريكية للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمة SharePlay التي تمكّن أصحاب هواتف آيفون والأجهزة التي تعمل بنظام iOS 15.1 من مشاهدة ومشاركة محتوى قنوات +Disney الترفيهي.وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع "ماشابل" للخدمات الرقمية، أنه يمكن تفعيل الخدمة من خلال فتح تطبيق SharePlay وتنشيطه والبدء في عرض المحتوى مباشرةً، كما يمكن مشاركته أيضاً مع الأصدقاء عبر مكالمات FaceTime.وأشارت أبل إلى أن الخدمة الجديدة ليست بديلاً للبث المجاني للمحتوى الذي تقدمه +Disney عبر ميزة GroupWatch التي تتيح لـ 7 أشخاص فقط مشاهدة ومشاركة المحتوى.أعلنت شركة أبل الأمريكية للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمة SharePlay التي تمكّن أصحاب هواتف آيفون والأجهزة التي تعمل بنظام iOS 15.1 من مشاهدة ومشاركة محتوى قنوات +Disney الترفيهي.وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع "ماشابل" للخدمات الرقمية، أنه يمكن تفعيل الخدمة من خلال فتح تطبيق SharePlay وتنشيطه والبدء في عرض المحتوى مباشرةً، كما يمكن مشاركته أيضاً مع الأصدقاء عبر مكالمات FaceTime.وأشارت أبل إلى أن الخدمة الجديدة ليست بديلاً للبث المجاني للمحتوى الذي تقدمه +Disney عبر ميزة GroupWatch التي تتيح لـ 7 أشخاص فقط مشاهدة ومشاركة المحتوى.

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