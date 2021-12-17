2021/12/17 | 01:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم عضوان بالكونغرس الأميركي، الخميس، تشريعا مدعوما من الحزبين لمنع إيران والجماعات "الإرهابية" والمليشيات المتحالفة معها من الحصول على طائرات بدون طيار قاتلة، وفق ما أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشريع بالكونغرس لمنع إيران والمتحالفين معها من الطائرات بدون طيار) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشريع بالكونغرس لمنع إيران والمتحالفين معها من الطائرات بدون طيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).