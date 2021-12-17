2021/12/17 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان يجري التحضير لمليونية 19 ديسمبر في ظروف تتصاعد فيها المقاومة الجماهيرية ضد انقلاب 25 أكتوبر ، وضد نهب ثروات البلاد ، وبمناسبة الذكري الثالثة لثورة ديسمبر والذكري السادسة والستين لإعلان الاستقلال السودان من داخل البرلمان ، وبهدف اسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي ، وتحرير البلاد من قبضة مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات الموقعة علي اتفاق جوبا والتي شاركت في انقلاب 25 أكتوبر الأخي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مليونية 19 ديسمبر الثروة ثروة شعب - تاج السر عثمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مليونية 19 ديسمبر الثروة ثروة شعب - تاج السر عثمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).