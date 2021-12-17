-القائمة الاسلامية- موحدة في خدمة حكومة إسرائيل - جواد بولس

2021/12/17 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس "القائمة الإسلامية" موحدة في خدمة حكومة إسرائيلفي ساعات فجر يوم الثلاثاء المنصرم وبأصوات أعضاء القائمة الموحّدة ، الذراع السياسي "للحركة الاسلامية الجنوبية"، مرّرت الكنيست ثلاثة قوانين خطيرة جدًا تمسّ مباشرة بمصالح المواطنين العرب في إسرائيل وبحقوق الأسرى الفلسطينيين الأمنيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



لقد أثار موقف الدكتور منصور عباس وزملائه حفيظة الكثيرين وحرّك ضدّهم موجة جد ......





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