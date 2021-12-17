عن قضية أرض الإصلاح الزراعي بمنطقة الأشراك / بحيرة - بشير صقر

2021/12/17 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_صقر بناء علي الدعوى المرفوعة أمام محكمة الرحمانية المدنية من فلاحي منطقة الأشراك/ بحيرة باسم ( محمد حامد إبراهيم صالح) ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بشأن توزيع ارض زراعية – كانت موقوفة من السيدة /ماهيتاب قادون.وبناء علي خطاب من المحكمة أفادت هيئة الإصلاح الزراعى( مديرية البحيرة) في ردها بالآتي :•ان مساحة أرض السيدة المذكورة حوالى 1119 فدان بزمام الأشراك / الرحمانية.•وقد ت ......





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