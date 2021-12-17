مستقبل القوة الأمريكية - محمد رضا زازة

#محمد_رضا_زازة هنري كيسنجر يتحدث عن سبب فشل أمريكا في أفغانستانhttps://www.economist.com/by-invitation/2021/08/25/henry-kissinger-on-why-america-failed-in-afghanistanيقول رجل الدولة الأمريكي إنه لم يكن من الممكن تحويل البلاد إلى ديمقراطية حديثة ، لكن الدبلوماسية الخلاقة والقوة ربما تغلبتا على الإرهاب 25 اوت2021 بقلم هنري كيسنجرترجمة و إعداد: د.
محمد رضا زازة تعليق الدعوة هذا هو جزء م ......
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