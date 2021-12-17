2021/12/17 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيع_نعيم_مهدي "1"أيامٌ مضت، وأنا أتجول في دروب القاهرة وأزقتها التي جعلت من المدينة متحفاً للفن وسجلاً للتاريخ، تارةً أقفُ عند مسجدٍ يردد صدى مناجاة الساجدين، وتارة أمرُ على دُكانٍ يبيع بضاعته بنكهةٍ من الماضي، وتارة أخرى تقودني الخطى للجلوس في مقهى، لعلي أجد بعض الراحة من التجوال، لكن الأماكن لا تهدأ، فكل معالم المدينة تتحدث لزائريها بموّدة، تخبرهم عن الذين تركوا أثارهم على طرقاتها وتمنحك وعداً بأنها ستخبر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمالي عبد الحميد مصطفى - ربيع نعيم مهدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمالي عبد الحميد مصطفى - ربيع نعيم مهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).