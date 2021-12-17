هل نجيب ساويرس معارض وطنى، حقاً ؟! - سعيد علام

2021/12/17 | 03:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام اى شخص يعتقد ان نجيب ساويرس معارض وطنى، يكون ساذجاً، ان لم يكن مستفيد، فمن السذاجة ان نعتقد ان مغامرة ساويرس المحسوبة، بعد كل الفساد الذى مارسه ساويرس حتى حصل على لقب اكبر فاسد فى مصر "قطاع خاص"، والذى حقق من وراؤه هو وعائلته، مليارات الدولارات، كان بالتواطئ مع فاسدين فى الحكومات المصرية المتعاقبة، حتى انه قال على حكومة نظيف انها افضل حكومة شهدتها مصر!، (وعلينا تذكر انه بالمخالفة لقوانيين منع الاح ......





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