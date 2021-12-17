2021/12/17 | 03:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزراء الصحة في دول مجموعة السبع، الخميس، من أن المتحورة أوميكرون لفيروس كورونا هي "أكبر خطر راهن على الصحة العامة في العالم"، مؤكدين أن التصدي لهذا التهديد يتطلب "تعاونا وثيقا".

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