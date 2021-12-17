المهام المستقبلية للتحالف بعد إنهاء المهام القتالية الأميركية في العراق

2021/12/17 | 03:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف ستدعم الولايات المتحدة العراق في حربه ضد داعش؟

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