اتفاق للتبادل التجاري الحر بين بريطانيا وأستراليا

2021/12/17 | 04:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية في بيان إن الاتفاقية "التاريخية" تحدد "معايير عالمية جديدة في المجالين الرقمي والخدماتي وستخلق فرصا جديدة للعمل والسفر للبريطانيين والأستراليين".

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