السلطات الصحية الأميركية توصي باستخدام لقاحي فايزر وموديرنا بدلا من جونسون أند جونسون

2021/12/17 | 04:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت السلطات الصحية الأميركية، الخميس، باستخدام لقاحي "فايزر" و"موديرنا" بدلا من "جونسون آند جونسون" في تطعيم جميع البالغين ضد كوفيد-19، وذلك بسبب تجلطات دموية يعتقد أن اللقاح الأحادي الجرعة مسؤول عنها.

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