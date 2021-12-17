إيران أمام مهلة نهائية للتفاوض حول تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية

2021/12/17 | 05:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا، الخميس، مهلة نهائية جديدة لإيران للتفاوض حول دفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطت عن طريق الخطأ، وحذرت من أن "صبرها بدأ ينفد".

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