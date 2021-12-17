2021/12/17 | 05:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YHt3sTWIRX0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن في اربيل يناشد لانقاذه من الغرق بسبب الامطار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن في اربيل يناشد لانقاذه من الغرق بسبب الامطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).