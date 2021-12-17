في مباراة شهدت تحقيق صلاح لرقم تاريخي.. ليفربول يضيّق الخناق على سيتي

2021/12/17 | 05:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل ليفربول تضييق الخناق على مانشستر سيتي المتصدر بعد فوزه على ضيفه نيوكاسل 3-1، الخميس، في ختام منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم التي شهدت تسجيل النجم المصري، محمد صلاح، لرقم تاريخي جديد.

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