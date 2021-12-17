2021/12/17 | 06:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي "أن الحوار العسكري السنوي بين الولايات المتحدة والإمارات بحث مجموعة من القضايا الإقليمية والدفاعية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوار العسكري الأميركي الإماراتي يبحث تهديدات إيران ومكافحة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوار العسكري الأميركي الإماراتي يبحث تهديدات إيران ومكافحة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).