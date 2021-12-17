هذه الأعراض تعني إصابتك بالمتحورة أوميكرون

2021/12/17 | 07:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انتشار متحور أوميكرون كورونا حول العالم، ظهرت العديد من التساؤلات عن الاختلافات التي يحملها هذا المتحور، وبماذا يختلف عن بقية المتحورات.

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