الأخلاقيات الثورية من خلال ديمومة إرادة 17 ديسمبر الشعبية - زهير الخويلدي

2021/12/17 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي مقدمة" يظل يوم 17 ديسمبر 2010 التاريخ الذي لا يُنسى في العصر الحالي من الحياة السياسية في تونس والعالم العربي."من المتعارف عليه أن الشرارة الاحتجاجات الشعبية انطلقت بقوة في يوم 17 ديسمبر في الوسط الغربي للجمهورية التونسية وأنها أعطت نقطة لانطلاق لسيرورة ثورية مازالت مستمرة الى حد الآن وتجسدت في تمرد الجماهير وتزايد المطلبية وكثرة أشكال التجمهر والتحشيد والحركات الاجتماعية الداعية الى التغي ......





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