توقيع اتفاق للتبادل التجاري الحرّ بين بريطانيا وأستراليا

2021/12/17 | 08:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت بريطانيا أنّها وقّعت مع أستراليا اتفاقية للتبادل التجاري الحرّ بين البلدين يفترض عند إقرارها نهائياً أن ترعى ما يزيد عن 10 مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار) من التبادلات السنوية.

وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية في بيان إنّ الاتفاقية "التاريخية" تحدّد "معايير عالمية جديدة في المجالين الرقمي والخدماتي وستخلق فرصاً جديدة للعمل والسفر للبريطانيين والأستراليين".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأسترالي سكوت موريسون اتّفقا على المبادئ العامّة لهذه الاتفاقية في حزيران الفائت.

ووفقاً للبيان فقد أنهى المفاوضون الآن جميع فصول هذه الاتفاقية، وهذا أول اتفاق تجاري جديد بالكامل تبرمه بريطانيا منذ أصبح خروجها من الاتحاد الأوروبي سارياً في الأول من كانون الثاني 2021.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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