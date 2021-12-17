من شقة مشتعلة بمبنى شاهق.. شاهد ما فعله مراهقان للهرب

2021/12/17 | 08:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت فتاة تدعى ييسيكا ديلاكروز لحظة محاولة مراهقين الهرب من حريق هائل يلتهم شقتهما داخل مبنى شاهق في منطقة إيست فيليدج بمدينة نيويورك الأمريكية، ويقول مسؤولون إنه تم العثور على رجل داخل الشقة بعد إخماد الحريق أعلن وفاته في مكان الحادث، إضافة الى امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا نُقلت إلى المستشفى وهي في حالة حرجة الآن.

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