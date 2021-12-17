COP26: فشل ذريع – لنقتلع النظام! - جاك هالينسكي

2021/12/17 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاك_هالينسكي لاحظ كارل ماركس ذات مرة أن التاريخ يعيد نفسه “في المرة الأولى كمأساة، والمرة الثانية مهزلة”.



خلال الأسبوعين الأولين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، كرر التاريخ نفسه للمرة السادسة والعشرون، حيث التقى من يُطلق عليهم قادة العالم في غلاسكو وقرروا عدم فعل أي شيء تقريباً للتعامل مع أزمة المناخ.الوضع الذي تواجهه البشرية هو وضع خطير للغاية.



هناك حاجة ماسة للحفاظ على الزيادة في متوسط درجة الحرارة ا ......





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