مرور عام على رحيل الفقيد الكبير اسحاق الشيخ يعقوب - نجيب الخنيزي

2021/12/17 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نجيب_الخنيزي في 14 ديسمبر 2020 ، غيب الموت الذي لا مفر منه الشخصية الوطنية والثقافية البارة في بلادنا، وصديق العمر ورفيق الدرب الطويل الأستاذ إسحاق الشيخ يعقوب (أبو سامر) عن عمر ناهز 93 عاما إثر معاناة طويلة مع المرض لازمه في السنوات الأخيرة.



تعود معرفتي بالراحل الكبير إلى حوالي نصف قرن، حيث تعرفت عليه لأول مرة وهو في المنفى خارج المملكة في عام 1971، عندما كنت في الثامنة عشر من العمر، ومنذ ذلك الحين استمرت ......





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