توضيح من المرور بشأن منع دخول عجلات الحمل الى بغداد قبل الخامسة مساء

2021/12/17 | 08:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية المرور العامة، توضيحا بشأن القرار المتعلق بمنع دخول مركبات الحمل إلى العاصمة بغداد قبل الساعة الخامسة مساء.

وقال مدير الدائرة القانونية، في مديرية المرور العامة، العميد محمد عبدالكريم في تصريح تابعه NRT عربية (17 كانون الأول 2021): ان "هذا القرار كان معمولاً به في العاصمة بغداد سابقاً بسبب الزخم المروري، وحالياً تم التأكيد عليه من قبل مدير المرور العامة".

وحول قانونية هذا القرار أوضح العميد قائلاً: "لدينا بيانات تصدرها مديرية المرور العامة، وفي قانونها وضمن المادة 47، فإن البيانات التي يصدرها مدير المرور العامة تعتبر نافذة بعد نشرها في الإعلام".

وتابع، "أصدرنا البيان رقم 2 بهذا الصدد ويعتبر هذا القرار نافذاً في الوقت الحاضر".

وفي وقت سابق، قال العميد محمد الزيدي مدير إعلام المرور العامة في تصريح تابعه NRT عربية، ان "المديرية اتخذت خطوات جادة لانهاء الزحامات المرورية، منها توزيع الدوريات على التقاطعات والساحات لفك الاختناقات المرورية المستمرة في بداية الدوام ونهايته".

وأضاف، أن "هنالك خطة مع امانة بغداد لفتح الطرق المغلقة، حيث افتتح طريق مواز لوزارة الزراعة يخرج من وزارة الزراعة"، مؤكداً أن "هذه الخطط مستمرة بالتنفيذ بتوجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أمر بفتح الشوارع المغلقة ورفع الصبات".

وأشار إلى "وجود تنسيق مع امانة بغداد حول المجسرات، حيث من المؤمل انشاء من 5 الى 6 مجسرات"، لافتا الى أن "دخول عجلات الحمل الى العاصمة بعد الساعة 5 عصرا لكي لا يؤثر على حركة سير المرور، وتتم محاسبة المخالفين منهم، باستثناء السيارات التي فيها موافقات من عمليات بغداد لاستمرار المشاريع الحكومية التي تحتاج أن تدخل قبل الوقت المحدد".

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