الطقس: استمرار عدم الاستقرار الجوي.. وتحذير من عواصف رعدية في 6 مناطق

2021/12/17 | 08:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير خرائط الطقس، الجمعة، الى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، وسط توقعات بتكدس رطوبة مدارية واستمرار فرص الامطار.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في توضيح تابعه NRT عربية، (17 كانون الاول 2021)، ان "التوقعات تشير الى تكدس رطوبة مدارية وتصعيد حراري ممتاز ومنخفض جوي بطيئ الحركة يعمل على استمرار فرص الأمطار عدة أيام، لتتركز بالدرجة الأولى في مناطق الشمال ومن الدرجة الثانية في شرق المنطقة الوسطى وجنوب البلاد".

واضاف، "تستمر الحالة لعدة ايام في مناطق كركوك والسليمانية ودهوك وأربيل وأجزاء من شمال صلاح الدين وشرق الموصل، عليكم الحذر من غزارة الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية، مع فرصة لتساقط حبات البرد الحالوب والثلوج فوق المرتفعات الجبلية لذلك وجب التنبيه".

وعن المناطق الوسطى والمنطقة الغربية، بين عطية: "ستشهد فرص امطار خلال اليوم لتشمل مناطق متفرقة من وسط البلاد وتحديدا العاصمة بغداد وصلاح الدين والديوانية وبابل والكوت وأجزاء من كربلاء والنجف، بينما تكون فرص الأمطار غزيرة في شمال ديالى وربما الحالة لن تشمل جميع المناطق، اما المنطقة الغربية فستشهد فرص أمطار واردة لكنها ضعيفة".

وتابع، "اما المنطقة الجنوبية، فستشهد فرص زخات امطار خصوصاً نهار اليوم لتكون ذات طابع عشوائي بين منطقة وأخرى، وتتحسن فرص الأمطار مساء اليوم وغدا السبت".

وبين، ان "التوقعات تشير ايضا الى نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية لتصل هباتها الى 60 كيلومتر في الساعة ومثيرة للغبار في المناطق المفتوحة، والحذر من ارتفاع الأمواج في الخليج العربي خلال 24 ساعة القادمة".

وعن درجات الحرارة، قال عطية: "لا تغيير في درجات الحرارة خلال الايام القادمة، ومتوقع انخفاض الحرارة بعد أنتهاء الحالة اعلاه".

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