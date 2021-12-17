أمريكا تنشر فيديو انقاذ بحارة من قارب مشتعل بخليج عُمان

2021/12/17 | 08:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، مقطع فيديو من عملية انقاذ بحارة من قارب مشتعل في خليج عُمان، الأربعاء.

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